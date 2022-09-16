Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Не можуть проводити успішні бойові дії: Жданов про снарядний голод окупантів

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти мають проблеми, пов’язані з нестачею деяких видів боєприпасів, зокрема, для реактивних систем і артилерії.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– Те, чого ми домагалися, ми й досягли. Російські війська починають зазнавати снарядного голоду. Без вогневого валу, без тактики випаленої землі російська армія не може проводити успішні бойові дії. Наші збройні сили вже неодноразово перевірили на особистому досвіді, – зазначив він.

Крім того, Жданов розповів, що Україна переходить до позиційної війни. На деяких напрямках контрнаступ продовжується, але вже в іншому темпі.

Зараз дивляться

– Я так розумію, що Генштаб розпочинає чергову хвилю формування резервів для контрнаступу на тому напрямі, який вони визначать, – додав експерт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка