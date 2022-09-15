Вересень, 15 в 8:02

У Кривому Розі та Криворізькому районі вночі обстрілів не було, ситуація контрольована. Триває ліквідація величезної аварії на гідротехнічних спорудах міста, яка сталася через прильоти російських ракет Кинжал та Іскандер.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Були обстріли в нашому напрямку, в Марганецькій та Нікопольскій громадах, 5 обстрілів. Є руйнування, але головне – без втрат. Зараз ще триває ліквідація аварії, поток води зменшився, – заявив мер міста.

Він зазначив, що загалом було підтоплено 112 приватних житлових будинків та дачних ділянок у районі Гданцівки та Матрьонівки. В Інгулецькому районі проводили евакуацію людей.

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– Вода під вікнами будинків на вулиці Іорданській, – пише Перший міський. Кривий Ріг.

Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами Кинжал та Іскандер: яка ситуація у районах міста / 3 фотографии

Також Вілкул повідомляє, що вода є скрізь, крім військового містечка. Крім того, знайдено ще одне місце влучання ракети – водогін 600 мм.

В ОК Південь заявляють, що 14 вересня по Криворіжжю було завдано ракетного удару сімома крилатими ракети типу Кинджал та Іскандер.

– Пошкоджено гідротехнічний об’єкт, транспортну інфраструктуру, ворог намагався створити надзвичайну ситуацію в регіоні. Постраждалих нема. Ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків, – інформують у ОК Південь.

Голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко заявляє, що через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів.

– На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів, і він падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу, – повідомляє він.

Крім того, через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей, відновлювальні роботи тривають.

Нікопольський район ворог обстріляв 5 разів за ніч. Минулося без постраждалих.

У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла понад 700 родин. Енергетики лагодять.

– Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували Градами і дроном-камікадзе. Пошкоджені до 10 приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства, – додає Резніченко.

Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами Кинжал та Іскандер: яка ситуація у районах міста / 3 фотографии

Нагадаємо, після обстрілу гідротехнічних споруд у Кривому Розі в середу, 14 вересня, на кілька метрів піднявся рівень води в річці Інгулець. Через загрозу підтоплення у місті оголосили часткову евакуацію.

Фото: Перший міський. Кривий Ріг; Валентин Резніченко