Вересень, 15 в 22:20

Після втечі російської армії з-під Харкова, на тлі контрнаступу ЗСУ, вкотре проявила себе російська 90-та танкова дивізія, яка до цього вже мала кілька принизливих поразок в Україні в період після повномасштабного вторгнення.

Про це в матеріалі для видання Forbes написав експерт в аерокосмічній та оборонній галузі Девід Екс.

Екс назвав статтю “Пожалійте росіян, яких призначили в горезвісну 90-ту танкову дивізію в Україні”.

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За його словами, на сучасній стадії війни російським солдатам в Україні випало чимало невдалих призначень.

– Але мало кому не пощастило більше, ніж припис до 90-ї танкової дивізії – формування, яке в недавньому минулому неодноразово зазнавало рішучих поразок, – пише він.

90-та танкова дивізія (ТД), складається з трьох танкових полків і одного мотострілецького полку. Експерт пише, що на папері дивізія має близько 300 танків Т-72, бойові машини БМП-2 і БТР-82, самохідну артилерію, і все це обслуговує приблизно 10 тисяч осіб.

– Концептуально це потужний підрозділ. На практиці, в Україні, він здебільшого котиться від катастрофи до катастрофи, – пише експерт.

Девід Екс зазначає, що ще зовсім нещодавно кілька батальйонних тактичних груп (БТГ) дивізії були розгорнуті навколо Харкова, на північному сході України, у невдалій спробі зупинити рішучий український контрнаступ, що почався 6 вересня.

– Незабаром батальйони 90-ї ТД приєдналися до ширшого російського відступу з Харківської області – відступу, який, можливо, змінив хід 200-денної війни, – зазначає експерт.

При цьому аналітик пише, що це далеко не перший конфуз, що спіткав 90-ту танкову дивізію, яка зазвичай базувалася в Чебаркулі на південному заході Росії.

Він нагадав, що на початку березня 90-та ТД брала участь у російському наступі з метою захоплення Києва та ліквідації українського уряду. Тоді, 9 березня, колона 90-ї ТД – десятки Т-72, БМП і БТР, що вишикувалися в рівні шеренги – увійшла під Бровари, прилегле до Києва місто.

– Українська артилерія обстріляла машини спереду і ззаду колони, вразивши кілька з них і змусивши росіян відступити. Бої навколо Броварів тривали три тижні, поки 90-та ТД не приєдналася до решти російських військ, які поспішно відступили з околиць Києва. Один із командирів полку 90-ї ТД, як повідомляється, загинув у цьому затяжному бою, – пише Девід Екс.

За даними експерта, за місяці між Києвом і Харковом 90-та ТД отримала кілька найрідкісніших і найкращих російських бойових машин БМП-Т і воювала разом із повітряно-десантними військами в районі міста Лисичанська на Донбасі.

– Бої на Донбасі – найяскравіша глава в трагічній новітній історії 90-ї ТД, – зазначає Екс.

Експерт в оборонній галузі зазначає, що після відступу 90-ї ТД з-під Харкова “рахунок” цієї дивізії можна позначити як один до трьох, тобто одна дещо успішна кампанія і дві явно невдалі.

При цьому Екс зазначає, що 90-та ТД не самотня у своїх невдачах в Україні. Він нагадав, що в Росії ще є 3-й армійський корпус – резервне формування, яке складається з чоловіків середнього віку, яких експерт характеризує як “п’яниці та колишні ув’язнені”. Саме цей корпус пройшов своє бойове хрещення під Харковом і також був розбитий, внаслідок чого в нього “рахунок” становить нуль до одного.

– Зрозуміло, найкращі підрозділи з найкращими послужними списками також зазнали приниження, коли дюжина нетерплячих українських бригад пробила російські лінії на схід від Харкова минулого тижня, – пише експерт.

Як приклад, він навів 1-шу гвардійську танкову армію, яка, можливо, є найкращим з російських звичайних з’єднань. У підсумку і це формування втратило половину своїх танків Т-80 під час контрнаступу ЗСУ.