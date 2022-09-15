У Маріуполі люди виходять на мітинги через відсутність води та світла

Вересень, 15 в 12:35

Окупанти в Маріуполі вже навіть не обіцяють жителям відновлення водо- та електропостачання. Тому люди дедалі частіше виявляють своє незадоволення, виходячи на стихійні мітинги.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і виклав відповідне відео.

– Черговий мітинг мешканців з проспекту Перемоги. Люди покинуті напризволяще в центрі Лівобережжя без води та електрики. Окупаційна адміністрація, навіть не ховаючись, вже й не обіцяє “відновлення”. Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем, – написав він.

За його словами, у місті звільнились керівник та головний енергетик захопленої Маріупольтепломережі, оскільки не хочуть бути крайніми у неможливості розпочати опалювальний сезон, зрозумівши відповідальність за наслідки.

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Тому зима у Маріуполі буде суворою, попереду – “показові арешти та принесення в жертву колаборантів”, наголошує радник мера.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Петро Андрющенко