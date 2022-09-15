Вересень, 15 в 0:45

У Миколаєві пролунало щонайменше три вибухи.

Сирена лунала до цього, але за кілька хвилин після оголошення про відбій повітряної тривоги у місті пролунали вибухи.

Кореспондент Факти ICTV з Миколаєва повідомляє щонайменше про три вибухи. Втім, регіональні ЗМІ повідомляють, що в області було чутно щонайменше п’ять вибухів.

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У соцмережах пишуть, що обстріл міста та області відбувається з території тимчасово окупованої Херсонщини.

Наразі ані міський голова Миколаєва, ані голова Миколаївської ОВА не підтвердили вибухи.