У них армія значно сильніша: окупант про ЗСУ та ситуацію біля Куп’янська

Військовий РФ розповідає про ситуацію біля Куп’янська, що на Харківщині.

– У мене для тебе є хороша новина, тепер ви можете наступати у будь-якому напрямку – ви в оточенні. Вони сьогодні у Куп’янську, підійшли до Куп’янська, до цього водосховища. Начебто показують, міст підірвали у Куп’янську. Це означає, що вони тепер на протилежному боці. Я думаю, туди стільки народу пригнали, що вас точно не віддадуть. Нині їм не до вас буде. Вони намагатимуться, щоб ви самі звалили, і на марші вже притиснути, – каже окупант.