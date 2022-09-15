У них армія значно сильніша: окупант про ЗСУ та ситуацію біля Куп’янська
Військовий РФ розповідає про ситуацію біля Куп’янська, що на Харківщині.
– У мене для тебе є хороша новина, тепер ви можете наступати у будь-якому напрямку – ви в оточенні. Вони сьогодні у Куп’янську, підійшли до Куп’янська, до цього водосховища. Начебто показують, міст підірвали у Куп’янську. Це означає, що вони тепер на протилежному боці. Я думаю, туди стільки народу пригнали, що вас точно не віддадуть. Нині їм не до вас буде. Вони намагатимуться, щоб ви самі звалили, і на марші вже притиснути, – каже окупант.
Також він розмірковує про армію РФ і ЗСУ, підсумовуючи, що українські військові значно сильніші.
– Ну, а чо… ось у нас трохи сильнішою стає армія, з кожним там днем, трохи сильніша, на початку навіть слабша. А у них значно сильніша. Рано чи пізно ці ж прямі перетнуться, – каже загарбник.