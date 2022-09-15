Вересень, 15 в 2:45

Росія програє не лише цю війну, а й саму історію, оскільки лише слабкі воюють із цивільними та тікають з поля бою, щоб нашкодити здалеку.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до росіян за підсумками 14 вересня, частину якого промовив російською мовою.

– І скажу “товаришам” російською. Сьогоднішні ваші ракетні удари, російські ракети по Кривому Рогу, по дамбі Карачунівського водосховища, по об’єктах, які не мають узагалі жодної військової цінності, фактично по сотнях тисяч звичайних мирних людей – це ще одна причина, чому Росія програє, – сказав президент.

За його словами, Росія програє не тільки цю війну, а саму історію.

Зараз дивляться

– Історію пишуть люди, нелюди – ніколи. Ким ви залишитеся в історії? Усі ті, хто б’є цими ракетами. Ті, хто прийшов на нашу землю. Слабаками. Ви – слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку. Терористами ви залишитеся, яких соромитимуться їхні власні онуки, – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що судячи з останніх подій – єдиний вихід для російських солдатів це здатися в полон українським силам.

– Тільки це гарантує їм збереження життя і ставлення відповідно до всіх конвенцій. Кожен російський солдат уже повинен був зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не буде використовувати його як гарматне м’ясо в очевидно програшній для Росії війні, – закінчив президент свою частину звернення російською мовою.

Володимир Зеленський розповів, що на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу робиться все, щоб ліквідувати наслідки.

При цьому він зазначив, що удар по цивільній інфраструктурі в Кривому Розі, можливо, “сподобається божевільним російським пропагандистам, але точно не врятує морально-психологічний стан російських солдатів”.

– Вони зрозуміли, що російське командування бездарне, і що на них чекає в Україні розгром на всіх напрямках, – додав український лідер.

Український президент додав, що 14 вересня провів у Харкові нараду щодо енергетичної ситуації в місті та області.

– Ми враховуємо те, що держава-терорист може вдатися до будь-яких нових підлостей. Усім рівням української влади – як центральної, так і місцевої, рятувальним службам, енергетикам, транспортникам – поставлено завдання підготуватися до будь-яких сценаріїв. Потрібні резерви по енергії, по теплу, по водопостачанню – на всі ймовірні випадки, – сказав він.

Крім того, президент України розповів, що за підсумками свого візиту на Харківщину 14 вересня побачив, що російські війська не дали нічого жителям визволених територій Харківщини, а тільки сплюндрували все, до чого торкалися.