Вересень, 15 в 19:29

Українські захисники завдали російським загарбникам значних втрат на Слобожанському напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202 та 204 стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву.

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Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові госпіталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

У Генштабі додали, що військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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