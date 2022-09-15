ЗСУ завдали значних втрат окупантам на Слобожанському напрямку – Генштаб
Українські захисники завдали російським загарбникам значних втрат на Слобожанському напрямку.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
– Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202 та 204 стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню, – зазначили у Генштабі.
За їхніми даними, залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву.
Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові госпіталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.
У Генштабі додали, що військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань, державних підприємств та установ, зняття обмежень на призов для багатодітних сімей та примусового створення регіональних батальйонів, сформованих за національною ознакою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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