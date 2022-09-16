Гуменюк про Херсон: Окупанти почули президента і курять, “де не попало”

Вересень, 16 в 19:11

В Оперативному командуванні Південь прокоментували події на окупованій Херсонщині, зокрема сьогоднішні вибухи, фото та відео яких поширювали ворожі ЗМІ в Telegram-каналах.

Окупанти, очевидно, дуже нервують, тому курять уже й у приміщеннях, або ж дослухалися поради курити, “де не попало”, зазначила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Ми бачимо, що відбувається на тимчасово окупованій території, спостерігаємо і можемо зробити висновки, що наші дії настільки нервують окупанта, що вони почали курити навіть у приміщеннях, у службових приміщеннях, де це не передбачено. Знов таки порушення заходів безпеки. Ну, а можливо, вони просто дослухались звернення президента доступною їм мовою і припинили курити там, де попало, почали там, де ще не попало, – прокоментувала Наталія Гуменюк.

Водночас оборонці Півдня просять дотримуватися режиму тиші щодо визвольних дій цього регіону.

Зараз дивляться

– Просимо з розумінням поставитися до того, що щастя, яке ми несемо на деокуповані території, любить тишу. І наразі нам вкрай потрібна інформаційна тиша, яка буде супроводжувати цю нашу операцію. Без коментарів, без прогнозів, без розповідей про те, де і що деокуповане, оскільки нас чують не тільки ті, хто чекає на цю деокупацію, а й ті, хто їй протидіє. Тому коли буде доцільно, можливо, ми поділимося позитивними новинами, – наголосила Гуменюк.

Зараз головні позитивні новини полягають у тому, що ЗСУ на Півдні тримають під вогневим контролем майже всю територію окупованої Херсонщини, ефективно протидіють накопиченню логістики ворога, зосередженням техніки та живої сили, і цим підривають моральний дух противника.