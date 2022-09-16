Карта бойових дій на 16.09.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 205-ту добу повномасштабної війни Сили оборони України успішно відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.
Карта бойових дій в Україні на 16.09.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась.
Зараз дивляться
Із танків та артилерії різних типів російські окупанти обстрілювали інфраструктуру:
- на Сіверському напрямку;
- на Харківському напрямку;
- на Слов’янському напрямку;
- на Краматорському напрямку;
- на Бахмутському напрямку;
- на Авдіївському напрямку.
Уздовж усієї лінії зіткнення ворог гатив:
- на Новопавлівському напрямку,
- на Запорізькому напрямку;
- на Південнобузькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.