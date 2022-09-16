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Факти / Україна

Карта бойових дій на 16.09.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 205-ту добу повномасштабної війни Сили оборони України успішно відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 16.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків та артилерії різних типів російські окупанти обстрілювали інфраструктуру:

  • на Сіверському напрямку;
  • на Харківському напрямку;
  • на Слов’янському напрямку;
  • на Краматорському напрямку;
  • на Бахмутському напрямку;
  • на Авдіївському напрямку.

Уздовж усієї лінії зіткнення ворог гатив:

  • на Новопавлівському напрямку,
  • на Запорізькому напрямку;
  • на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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