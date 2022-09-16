Карта бойових дій на 16.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 16 в 8:50

На 205-ту добу повномасштабної війни Сили оборони України успішно відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 16.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків та артилерії різних типів російські окупанти обстрілювали інфраструктуру:

на Сіверському напрямку;

на Харківському напрямку;

на Слов’янському напрямку;

на Краматорському напрямку;

на Бахмутському напрямку;

на Авдіївському напрямку.

Уздовж усієї лінії зіткнення ворог гатив:

на Новопавлівському напрямку,

на Запорізькому напрямку;

на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.