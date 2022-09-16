Після Харківщини росіяни на Півдні почали піднімати білий прапор – Гуменюк

Вересень, 16 в 19:31

Після успішного контрнаступу на Харківщині окупанти на Півдні України деморалізовані та шукають способів втекти або ж здатися у полон. Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Вони деморалізовані, дійсно шукають способи вийти з цієї так званої спецоперації, вони намагаються знайти способи перейти під егіду міжнародного гуманітарного права і налагоджують канали зв’язків з нашими підрозділами, щоб повідомити про своє бажання скласти зброю і здатись в полон. Це невеликі групи, це поодинокі люди, але цей факт є. Все, що відбувається на цьому напрямку зокрема, нами перевіряється. Тому що ми усвідомлюємо, що це можуть бути і провокації, і якась дискредитація, і спроба якихось інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому не кожна біла ганчірка, піднята з того окопу, для нас сигнал діяти абсолютно спокійно. Ми все усвідомлюємо, розуміємо і працюємо комплексно, – каже Гуменюк.

Впливає на окупантів і той факт, що зараз вони фактично відрізані, і відхід із правого берега Дніпра їм дасться нелегко. Втекти швидко, як на Харківщині, не вдасться, тому росіяни поступово втікають або ж обирають шлях здаватися.

– Зрозумівши, що на Сході розвиток подій пішов, як то кажуть, не за тим планом, про який завжди проголошувалося стосовно “військової спецоперації”, яку для себе проводить Російська Федерація, дуже багато людей зрозуміли, що вихід з Херсонщини, зокрема з правого берега Дніпра, буде ускладнений. І той вогневий контроль, який ми забезпечуємо над мостами і можливими поромними переправами, можливими понтонними налаштуваннями, не задовольняє можливості просто знятись і переміститись, як це було, наприклад, на Харківщині, одразу за кордон і там сховатись. Тут так швидко не вийде, – каже Гуменюк.

За її словами, зараз мають сили і намагаються періодично штурмувати українських захисників лише ворожі десантники, і щоразу отримують відсіч.

Зараз дивляться

– Хтось мобілізує свої сили, якісь підрозділи, зокрема десантно-штурмові, які знаходять ще в собі мотивацію діяти якось агресивно, і є такі випадки, коли вони намагаються перевірити міцність нашої оборони, формують десантно-штурмові групи, які висуваються вперед, але одразу отримуючи вогневу відсіч і втрату особового складу, втрату техніки, повертаються на свої вихідні позиції. А в більшості випадків все ж таки підрозділи деморалізовані і вишукують способи звідти евакуюватися або перейти в полон, – каже Гуменюк.