Вересень, 16 в 0:10

З початку повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, Україна втратила кожне шосте зерносховище.

Про це свідчать результати дослідження неурядової організації Conflict Observatory, яку фінансує Державний департамент США.

– Приблизно кожне шосте українське сховище зернових (або 15,73% від загальної кількості) – силоси, елеватори, бункери для зерна та склади для зберігання зерна й насіння, таких як пшениця, ячмінь та соняшник, були знищені, пошкоджені РФ й підпорядкованими їй силами або потрапили під їхній контроль від початку вторгнення 24 лютого, – зазначили у дослідженні.

Водночас інших пошкоджень зазнали набагато більше об’єктів. В організації вивчили супутникові знімки 344 об’єктів в Україні, й приблизно 75 із них мають видимі пошкодження.

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У Держдепі наголосили, що навмисне й невибіркове знищення інфраструктури, де зберігаються врожаї, можуть вважатися воєнним злочином, а також злочином проти людяності.

У зв’язку із виходом незалежного звіту, 15 вересня відомство виступило із закликом продовжити вивчення ситуації у цій сфері за допомогою доступних механізмів.

– Сполучені Штати продовжать тверду підтримку України, яка захищає свою свободу заради власного народу та людей в усьому світі, що покладаються на врожай українських сільськогосподарських угідь. Наша підтримка України залишається непохитною, – додали у Держдепі.

З лютого США надали Україні понад $5,7 млрд гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчої безпеки.