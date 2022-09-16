Вересень, 16 в 18:04

Посадовцю головного управління Нацполіції у Києві повідомили про підозри через незаконне прослуховування та стеження за людьми.

Як повідомляє Офіс генпрокурора України, підозра повідомлена столичною прокуратурою.

Йдеться про заступника начальника одного із відділів ГУ Нацполіції у Києві, але ім’я посадовця не вказується.

Зараз дивляться

За даними слідства, за $300 заступник начальника ГУ Нацполіції надавав стороннім особам інформацію про телефонні розмови окремих абонентів, а також про їх переміщення.

– Він організовував незаконне стеження за громадянами та їх прослуховування. Вартість такої послуги становила $500 за добу. Загалом задокументовано отримання підозрюваним неправомірної вигоди на суму понад $6 тис., – йдеться у повідомленні

Прокуратура відкрила провадження за статтями 368, 163 та 190 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, порушення таємниці телефонних розмов та шахрайство) КК України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини злочину та інші особи, зокрема серед правоохоронців, які до нього причетні.

Наприкінці серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру працівнику військкомату, який за $10 тис. “відмазував” чоловіків від служби в армії.