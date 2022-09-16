В Умані спрацювала ППО: уламки ракети пошкодили кілька будівель
На Черкащині біля Умані 16 вересня під час повітряної тривоги місцеві жителі чули декілька вибухів. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
– Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали, – зазначив він.
Табурець також уточнив, що є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель та аварійне відключення об’єктів електропостачання. Незабаром їхню роботу буде відновлено.
На Черкащині повітряну тривогу оголосили о 15:04. Вона тривала до 15:16.
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Фото: Повітряні сили ЗСУ