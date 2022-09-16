Вересень, 16 в 16:30

На Черкащині біля Умані 16 вересня під час повітряної тривоги місцеві жителі чули декілька вибухів. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

– Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали, – зазначив він.

Табурець також уточнив, що є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель та аварійне відключення об’єктів електропостачання. Незабаром їхню роботу буде відновлено.

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На Черкащині повітряну тривогу оголосили о 15:04. Вона тривала до 15:16.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ