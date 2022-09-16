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Факти / Україна

В Умані спрацювала ППО: уламки ракети пошкодили кілька будівель

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
В Умані спрацювала ППО: уламки ракети пошкодили кілька будівель

На Черкащині біля Умані 16 вересня під час повітряної тривоги місцеві жителі чули декілька вибухів. Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

– Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали, – зазначив він.

Табурець також уточнив, що є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель та аварійне відключення об’єктів електропостачання. Незабаром їхню роботу буде відновлено.

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На Черкащині повітряну тривогу оголосили о 15:04. Вона тривала до 15:16.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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