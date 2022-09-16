Вересень, 16 в 19:29

Набрав чинності закон України, за яким громадяни Польщі мають право перебувати в Україні протягом 18 місяців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сьогодні, 16 вересня 2022 року, набрав чинності Закон України “Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України” від 28 липня 2022 р. № 2471-IX.

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– Громадяни Польщі, їх подружжя та діти (незалежно від громадянства), які в’їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їх діти, які народилися на території України, мають право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців, – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ пояснили, що поляки також мають право продовжити строк свого законного перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів (вступ до закладу вищої освіти, переведення на наступний навчальний рік, укладання трудового договору (контракту) тощо).

Нагадаємо, зазначений законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 11 липня за поданням президента України.

Володимир Зеленський анонсував цей законопроєкт у травні. Зазначалося, що українські біженці в Польщі отримали з початком війни право на працевлаштування, легальне проживання, навчання, медичне страхування та соціальні гарантії. Аналогічні права президент пропонував надати і полякам в Україні.