Вересень, 16 в 10:09

За останню добу ЗСУ знищили ще 200 російських окупантів, найбільше – на Бахмутському та Донецькому напрямках. Загальні втрати ворога у живій силі сягнули 54 050 осіб, повідомляє Генштаб.

Українські захисники також знищили багато техніки та озброєння ворога, зокрема шість танків, вісім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, систему ППО та гелікоптер.

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Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого до 16 вересня:

особовий склад – близько 54 050 (+200) осіб ліквідовано;

танки – 2 199 (+6);

бойові броньовані машини – 4 690 (+8);

артилерійські системи – 1 302 (+7);

РСЗВ – 312 (+1);

засоби ППО – 168 (+1);

літаки – 250;

гелікоптери – 216 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908;

крилаті ракети – 233;

кораблі/катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 550 (+28);

спеціальна техніка – 121 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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