Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ зірвали поповнення армії РФ та відбили атаки на Донеччині – Генштаб

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
ЗСУ зірвали поповнення армії РФ та відбили атаки на Донеччині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники зірвали відвантаження ворожих резервів та відбили кілька атак на Донеччині. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, протягом доби українська авіація вразила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки супротивника та опорний пункт. Тому втрати ворогів поповнюються.

Зараз дивляться

Крім того, ЗСУ знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БПЛА.

Внаслідок удару ЗСУ по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. До зони поразки потрапили два райони зосередження живої сили та бойової техніки росіян.

У Генштабі також наголошували, що російські окупанти розуміють безперспективність свого наступу на Херсонщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка