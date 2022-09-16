Вересень, 16 в 19:45

Українські захисники зірвали відвантаження ворожих резервів та відбили кілька атак на Донеччині. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, протягом доби українська авіація вразила чотири райони зосередження живої сили та військової техніки супротивника та опорний пункт. Тому втрати ворогів поповнюються.

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Крім того, ЗСУ знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БПЛА.

Внаслідок удару ЗСУ по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. До зони поразки потрапили два райони зосередження живої сили та бойової техніки росіян.

У Генштабі також наголошували, що російські окупанти розуміють безперспективність свого наступу на Херсонщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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