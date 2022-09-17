Вересень, 17 в 14:44

Житель Куп’янська, який був незаконно ув’язнений російсько-окупаційними військами, розповів СБУ про тортури, які йому довелося пережити.

За інформацією відомства, через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників російської ФСБ.

На допитах із місцевих мешканців “вибивали” імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Затриманим погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

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– З цієї кімнати завжди було багато криків. Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю – я в мішку був. Били битами чи залізними трубами. Декому паяльниками випалювали на тілі хрести. Працівники ФСБ робили, що хотіли, – розповів житель Куп’янська, що на Харківщині.

За інформацією СБУ, умови у камерах були жахливими. У невеличкій, розрахованій на дві людини кімнаті, перебувало восьмеро затриманих.

Наразі Служба безпеки проводить оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур окупантів.