Вересень, 17 в 1:18

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав жахливими повідомлення про масове поховання в Ізюмі.

Про це він заявив під час пресконференції в Державному департаменті в п’ятницю.

Він зазначив, що такі звірства є “жахливими, але це частина триваючої історії” російської жорстокості в Україні.

Зараз дивляться

Ентоні Блінкен наголосив на необхідності “збирати докази та документувати звірства, які були скоєні”, навіть попри те, що українські сили відвойовують територію.

– У багатьох випадках це буде прирівнюватися до воєнних злочинів, – сказав він.

Держсекретар США повторив, що офіційний Вашингтон не має наміру визначати Росію як державу-спонсора тероризму, додавши, що на практиці Сполучені Штати застосують санкції, які б відповідали такому визнанню РФ. За словами Блінкена, визнання Росії спонсором тероризму може мати “непередбачувані наслідки”.

– Зараз ми працюємо з Конгресом над тим, щоб з’ясувати, чи існує інший шлях для досягнення цілей, які можуть бути досягнуті за допомогою використання статусу держави-спонсора тероризму без будь-яких непередбачуваних наслідків, які зроблять його більш контрпродуктивним, ніж продуктивним, – сказав він.

Нагадаємо, після виявлення масового поховання в деокупованому Ізюмі Харківської області президент Володимир Зеленський вчергове закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.