Карта бойових дій на 17.09.2022 – ситуація на фронті

Вересень, 17 в 8:07

На 206-ту добу повномасштабної війни підрозділи Сил оборони завдали армії РФ втрат, відбивши її атаки в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Карта бойових дій в Україні на 17.09.2022

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Не вдавались до активних дій окупанти на Запорізькому, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Натомість від вогню ворожої артилерії постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль.

Із танків, мінометів та артилерії російські загарбники гатили:

на Харківському напрямку (із боку РФ по районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна);

(із боку РФ по районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна); на Слов’янському напрямку (поблизу Гороховатки та Бахтина);

(поблизу Гороховатки та Бахтина); на Краматорському напрямку (біля Кривої Луки, Пискунівки, Райгородка, Старого Каравана, Миколаївки, Дронівки, Роздільного, Сіверська, Верхньокам’янського, Святогірська, Соснового, Олександрівки та Яремівки);

(біля Кривої Луки, Пискунівки, Райгородка, Старого Каравана, Миколаївки, Дронівки, Роздільного, Сіверська, Верхньокам’янського, Святогірська, Соснового, Олександрівки та Яремівки); на Бахмутському напрямку (у районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ);

(у районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ); на Південнобузькому напрямку (по районах понад 26 населених пунктів уздовж лінії зіткнення).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.