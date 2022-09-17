Мексика хоче запропонувати в ООН п’ятирічне перемир’я в Україні – відповідь ОП

Вересень, 17 в 19:01

Під час засідання Генасамблеї ООН Мексика хоче запропонувати перемир’я в Україні.

Про це повідомив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор під час виступу на військовому параді до Дня незалежності країни.

Так, мексиканський президент заявив, що міністр закордонних справ Марсело Ебрард в ООН запропонує створити “Комітет діалогу та миру”, ідея якого передбачає негайне припинення бойових дій в Україні та запровадження перемир’я щонайменше на п’ять років.

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На його думку, це нібито дозволить виділити час на “розв’язання значних і серйозних економічних та соціальних проблем, які торкаються народів світу”. Під час цього виступу Лопес Обрадор розкритикував санкції щодо РФ та “масові постачання” зброї до України. Він заявив, що такі дії заходу “сприяли продовженню протистояння”.

Мексиканський президент додав, що посередниками в комітеті мають бути прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Франциск та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Що відповіли в ОП?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цей план лише дасть Росії час на відновлення перед ще одним наступом.