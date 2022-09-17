Вересень, 17 в 10:32

На Луганщині російські окупаційні війська зариваються і будують оборонні споруди.

Про це в ефірі телемарафону Freedom повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що росіяни відключають інтернет і “глушать” зв’язок.

Однак, попри це, більш активно розвивається партизанський рух. Зокрема, у деяких громадах партизани ріжуть колеса в автівках так званої народної міліції.

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Через це окупанти посилили перевірки місцевих жителів. Вони зупиняють людей на вулицях і перевіряють телефони.

– Окупанти посилено готуються до того, щоб тримати оборону. Крім того, як ми вже вчора бачили, починаються внутрішні конфлікти. Було ліквідовано так званого генпрокурора “ЛНР”. Але, на мою думку, це, ймовірно, його внутрішні справи із гауляйтером Луганської області Пасічником, – розповів голова ОВА.

Також Сергій Гайдай додав, що після вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківщині в колаборантів у Луганській області почалася паніка.

Деякі з них вже втекли в РФ, але багатьох колаборантів під час спроби виїхати з Луганщини розвернули назад. Наразі вони розмістились у селах вздовж російського кордону і чекають моменту, щоб вирватися.

Фото: Сергій Гайдай