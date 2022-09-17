Вересень, 17 в 0:51

У Миколаївській області та Кривому Розі прогриміли вибухи.

Перед цим в області та Миколаєві було оголошено повітряну тривогу. При цьому ні в Кривому Розі, ні в Дніпропетровській області, повітряна тривога на момент вибухів оголошена не була.

За непідтвердженою інформацією, у Миколаївській області працює РСЗВ ворога.

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Наразі офіційна влада в Миколаївській області або Дніпропетровській області, або ж представники адміністрації Кривого Рогу не коментували вибухи.