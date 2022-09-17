Вересень, 17 в 1:47

Народні депутати Верховної Ради зареєстрували проєкт закону, яким пропонується дозволити керування легковим автомобілем з 16 років.

Про це йдеться у законопроєкті №8039, який був оприлюднений на сайті українського парламенту.

У пояснювальній записці депутати кажуть, що хочуть дозволити керування транспортними засобами категорії B з автоматичною коробкою передач для осіб, які досягли 16-річного віку. Для цього потребуватиметься письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

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При цьому для автомобілів категорії B з механічною коробкою передач пропонується надавати такий дозвіл для осіб, які досягли 17-річного віку. Тут також буде необхідна письмова згода батьків.

– У разі заподіяння шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність за таку шкоду. А саме, відповідає за заподіяну нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування заподіяної нею шкоди, ця шкода відшкодовується її батьками або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було заподіяно не з їхньої вини, – йдеться у пояснювальній записці.

Станом на сьогодні в автошколах проходити навчання з кермування автомобілем категорії В можна з 16 років, але їздити дорогами загального користування дозволяється лише після 18 років.