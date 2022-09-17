Вересень, 17 в 13:16

Українські захисники підняли національний прапор України в селах Діброва і Щурове, що знаходяться в Донецькій області.

Про це інформують журналісти та Telegram-канали. Один із них – це Telegram-канал Оперативний ЗСУ, який публікує оперативні новини про просування української армії. Раніше його рекомендував для перегляду головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Судячи з оприлюдненого відео, участь у звільненні населенного пункту Діброва брали бійці Національної гвардії.

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– Підіймаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія України звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами. Слава Україні! – наголосив військовий на відео.

Також стало відомо про підняття прапора України в курортному селі Щурове Донецької області. Про це заявив в оприлюдненому відео військовослужбовець 66 окремої механізованої бригади ЗСУ. Він зазначив, що українські захисники взяли Щурове під свій контроль.

Село колись було відоме своїми турбазами та дитячими таборами.

На мапі Deep State обидва населені пункти вже позначені як звільнені. Варто зазначити, що ні в Генеральному штабі ЗСУ, ні в Міністерстві оборони поки не оприлюднювали офіційну інформацію про звільнення сіл Щурове та Діброва.

Обидва села знаходяться неподалік від міста Лиман, за яке зараз точаться важкі бої: Щурове на відстані близько 17 км, а Діброва – 13 км.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович пояснював, що російський фронт на Донбасі може впасти, якщо ЗСУ проведуть успішний контрнаступ на напрямках основних дорожніх розв’язок. І одну з ключових ролей у цьому відіграє деокупація міста Лиман.

Джерело: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ