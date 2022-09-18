Вересень, 17 в 23:55

Посланець Папи Римського, кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл, коли доставляє гуманітарну допомогу від імені Понтифіка поблизу українського міста Запоріжжя.

Як повідомляє інформагентство Ватикану, кардинал залишився неушкодженим і продовжує свою місію.

За даними Vatican News, кардинал Конрад Краєвський перебуває в Україні вже вчетверте після вторгнення Росії 24 лютого з метою доставки гуманітарної допомоги та “духовної підтримки” від імені Папи Франциска.

Зараз дивляться

Кардинал польського походження вирушив спочатку до Одеси, потім до Запоріжжя, де він перебуває нині. Далі його місія мала привести його до Харкова.

Коли Краєвський і його компаньйони закінчували розвантаження продуктів для місцевих жителів, вони потрапили під обстріл із легкої зброї.

Разом зі своїми супутниками кардинал спробував сховатися.

– Уперше в житті я не знав, куди бігти… тому що бігти недостатньо. Потрібно знати, куди бігти, – сказав він в інтерв’ю Vatican News після обстрілу.

Видання повідомляє, що кардинал Краєвський і ті, хто був із ним, вийшли з інциденту неушкодженими і продовжили доставляти допомогу, завантажену в мікроавтобус.

Він встиг роздати всі наявні в нього розарії (католицькі чотки, – Ред.), благословенні Папою.

Кардинал назвав день обстрілу “днем без милосердя”, для якого “немає ні сліз, ні слів”.

Джерело: Vatican News

Фото: Vatican News