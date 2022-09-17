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Факти / Україна

Жертв може бути більше: прокуратура про братське поховання в Ізюмі

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Жертв може бути більше: прокуратура про братське поховання в Ізюмі

Після звільнення окупованих територій у Харківській області весь світ побачив нові численні злочини російських військових.

Зокрема, масове поховання, що містить понад 400 могил, було виявлено в Ізюмі після того, як його звільнили з-під російської окупації.

Але жертв може бути більше, оскільки в деяких могилах може бути більше одного тіла. Про це в ефірі телемарафону Freedom повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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– Також було знайдено одну братську могилу українських військових. У ній було поховано 17 людей. За яких обставин вони загинули і хто їх ховав, встановлюватиме слідство. Загалом трагедія у Харківській області щонайменше у кілька разів більш масштабна, ніж Буча. Адже практично у кожному селищі, яке перебувало під окупацією, є багато місць, де є одна, дві, три, пять, десять могил, – пояснив він.

За словами Дмитра Чубенка, на одному з тіл, яке ексгумували з масового захоронення в Ізюмі, на руках і шиї була мотузка. Це може вказувати на те, що людину катували і після цього вбили.

Також він додав, що більшість могил датовані березнем, тому можна припускати, що переважна більшість людей загинули внаслідок ворожих артобстрілів або “зачисток”, які проводили російські окупанти.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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