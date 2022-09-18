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Факти / Україна

230 ліквідованих окупантів, збитий гелікоптер і дві ракети: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
230 ліквідованих окупантів, збитий гелікоптер і дві ракети: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 230 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 54 480 своїх військових.

За інфомацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші захисники знищили ще вісім ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили один гелікоптер, сім безпілотників і дві крилаті ракети.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 2 210 (+8);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 718 (+17);
  • артилерійські системи – 1 309 (+3);
  • РСЗВ – 312;
  • засоби ППО ‒ 168;
  • літаки – 251;
  • гелікоптери – 217 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);
  • крилаті ракети ‒ 238 (+2);
  • кораблі /катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 578 (+7);
  • спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

Також у Генштабі повідомляють, що Збройні сили України продовжують свій контрнаступ у Херсонській області.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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