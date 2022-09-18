Вересень, 18 в 10:12

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 230 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 54 480 своїх військових.

За інфомацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші захисники знищили ще вісім ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили один гелікоптер, сім безпілотників і дві крилаті ракети.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 210 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 4 718 (+17);

артилерійські системи – 1 309 (+3);

РСЗВ – 312;

засоби ППО ‒ 168;

літаки – 251;

гелікоптери – 217 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);

крилаті ракети ‒ 238 (+2);

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 578 (+7);

спеціальна техніка ‒ 122 (+1).

Також у Генштабі повідомляють, що Збройні сили України продовжують свій контрнаступ у Херсонській області.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.