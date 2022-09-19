Через негоду на Сумщині затримуються потяги, загинула людина

Вересень, 18 в 21:19

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що внаслідки непогоди в Бурині близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох – зруйновані стіни.

На жаль, стихія позбавила життя людину – на неї впала стіна. Двоє людей з травмами середньої тяжкості перебувають у місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки у Сумах. Двохмісячну дитину без свідомості у стані контузії доставлено до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

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Також пошкоджено АЗС, ряд нежитлових приміщень, автомобілів та лінію електропередач.

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– У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв’язку, – інформує голова ОВА.

Роботи ведуться, протягом кількох годин більшість абонентів буде підключена.

– На даний час на місці події працюють аварійні бригади ДСНС та енергетиків, працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА. Забезпечується евакуація населення, яке цього потребує, та ведуться ремонтні роботи, – додає Живицький.

Крім того в Укрзалізниці повідомляють, що пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп-Ворожба.

Затримки чекають на поїзди:

№780 Київ-Суми;

№6305 Ворожба-Конотоп;

Також можливі затримки поїздів, які ще мають відправитися сьогодні у рейс:

№805 Харків-Конотоп;

№6306 Бахмач-Ворожба.

– Просимо слідкувати за оголошеннями на вокзалах та станціях, – звертається Укрзалізниця.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький