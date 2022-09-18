Чим загрожують Україні 800 літаків і гелікоптерів РФ біля кордонів – пояснення Жданова

Вересень, 18 в 17:56

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чим загрожують близько 800 літаків та гелікоптерів РФ біля кордонів України.

– По-перше, не всі (літаки та вертольоти, – Ред.) можуть нести ракети. Справа в тому, що стратегічна авіація може нести на борту ракети. Ті, якими нас обстрілюють. Ракети Х-22 несуть Ту-22М3, це аеродром у Курській області. І аеродром у місті Енгельс – це стратегічні бомбардувальники Ту-195 або Ту-160… Так от вони можуть нести ракети, які можуть завдати нам шкоди, – каже експерт.

Він зазначає, що вся решта авіації, а це близько 400 літаків і близько 340 вертольотів – не повністю ударна. Вони можуть завдавати ракетно-бомбових ударів, але з малої відстані. Тож якщо увійдуть у повітряний простір України, будуть збиті нашою авіацією.

Також Жданов заявив, що РФ все одно не зможе підняти всю свою стратегічну авіацію у повітря, оскільки країна-агресора має велику проблему з пілотами.

Зараз дивляться

– Пілоти! Проблема з пілотам у РФ. У них поодинокі застосування. Тобто працюють дві-три пари і завдають 25 авіаударів, тобто 25 літаковильотів. Це могли зробити п’ять пілотів. Вони мають величезну проблему з пілотами, – розповів Жданов.

За його словами, у РФ залишилося дуже мало пілотів, тому ворог не може підняти у повітря 400 літаків або гелікоптерів одночасно.