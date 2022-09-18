Вересень, 18 в 11:22

Російські жінки, чиї чоловіки воюють в Україні, мріють не про їх повернення живими та здоровими, а про страшні трофеї – кітеля, нашивки, берці та інші речі, зняті з тіл убитих в бою українців. СБУ перехопила розмову окупанта з дівчиною.

Проста жінка із Підмосков’я мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався до ПВК Вагнер, бо тоді він зможе подарувати їй дещо більше.

– Где мои берцы с убитого тела? Где мой китель хахляцкий? Илюша, без кителя ты не можешь с******ся, – вимагає вона.

Ці речі вона “мріє” використати у рольових іграх зі своїм майбутнім чоловіком.

Зараз дивляться

Той виправдовується, каже поки немає берців, і мріє просто звідси втікти, а не про якісь трофеї.

Водночас під час втечі з Харківської області підрозділи 11 армійського корпусу Балтійського флоту російської армії втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки, повідомив Генштаб ЗСУ.

А 64 окрема мотострілецька бригада Східного військового округу РФ втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях.