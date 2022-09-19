Вересень, 18 в 23:34

Окупант із 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ розповідає побратиму про відхід із залишками особового складу до Росії через Донецьк.

– Коротше, тут у нас маленька велика д*па. Ми у Донецьку. Нас 19 людей. Наш взвод, коротше, розх*ярили. Нас залишилося троє людей лише. Тут, коротше, зараз д*па, ми живемо в підвалі. Тут піпець, нас не годують ніх*я. Д*па відбувається тут. Командування немає. Прибилися тут до артилерії, якщо че прийде, не дай боже, на мене – вантаж 200 – я живий! Зрозумів? Ми виходитимемо до Росії. Зрозумів? Звідси. Всі. Ми взагалі в кільці були, – каже військовий РФ.

Також він зазначає, що вони одні залишились без командування.

– Нема нікого в нас! Ми самі, розумієш? Нема ні офіцерів, нікого. Тут укропи стоять. Скрізь укропи стоять! Ми зараз підемо дорогою, нас у полон візьмуть! Ти чого, дурень, чи що? Куди ми підемо? Скрізь бл*, все. Оточили нах*й. Куди ми підемо? – панікує російський військовий.