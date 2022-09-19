На Харківщині ЗСУ захопили сучасний російський танк Т-90М Прорив

Вересень, 18 в 23:00

У Харківській області українські військові захопили сучасний російський танк Т-90М Прорив.

Фото техніки окупантів оприлюднив український танкіст на своєму каналі Shawshank Redemption.

Зазначається, що танк Т-90М Прорив потрапив до ЗСУ без видимих ушкоджень. Найімовірніше, окупанти кинули його під час спішного відступу з Харківської області.

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Т-90М Прорив оснащений комплексом засобів зниження помітності, відомим під назвою Накидка. Комплекс являє собою набір чохлів з радіопоглинального матеріалу та секцій для покриття бойової машини.

Те, що на Харківщині росіяни використовують танки Т-90М Прорив, стало відомо у квітні.

Вже у травні на околицях населеного пункту Старий Салтів українські сили знищили перший танк Т-90М.

Зазначимо, що Т-90М Прорив (об’єкт 188М) був розроблений в рамках ДКР Прорив-3 і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72.

Ці бойові машини отримали принципово нову башту і більш потужний двигун. Танки були оснащені новим багатоканальним прицілом, що забезпечує застосування озброєння в будь-який час доби.

На танк встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту Реликт. Також він може бути оснащений і комплексом активного захисту Арена-М.

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Фото: Shawshank Redemption

Джерело: Мілітарний