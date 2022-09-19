Наживка – як черв‘ячок на гачку: Маляр пояснила, чим небезпечні “хороші” росіяни

Вересень, 18 в 22:47

Пропагандистською зброєю ворога є і хороші росіяни, які справді можуть бути непоганими, але їх однозначно використають проти нас.

Ганна Маляр. Про це у Facebook сказала заступниця міністра оборони

– Такою самою пропагандистською зброєю ворога є і “хороші росіяни”. Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка – як черв‘ячок на риболовному гачку, – каже вона.

Маляр також підкреслила, що для авторитарного російського режиму вони корисні, бо ніби роблять країну вже й не такою авторитарною. А “для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент” – ніби у РФ є “притомні відомі люди, лідери думок, які можуть змінювати Росію і росіян”.

Вона вважає, що через “хороших” росіян запустять потім виправдання цій війні – ніби “боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню”.

– Не плутайте поле битви. Нам «хороші» росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському – хай достукуються до своїх співгромадян. А у нас з вами своя інформаційна задача – ми бережемо своє інформаційне поле від їхньої інформаційної експансії, – говорить Маляр.

Також заступниця міністра закликала українців не повідомляти координати важливих об’єктів, шпиталів в інформаційному просторі.

Зараз дивляться

– Все, чим ми публічно вихваляємось з координатами і точними назвами, стає мішенню ворога, в яку можна одночасно влучити двома видами зброї – ракетою та пропагандою, – заявляє Маляр.

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Фото: Ганна Маляр