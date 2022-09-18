Окупанти ділять награбоване перед втечею: Подоляк про стрілянину у Херсоні

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Вчорашня стрілянина у Херсоні – просто розбірки між кадирівцями, вангерівцями та російськими військовими, які не можуть поділити награбоване перед втечею з міста.

Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк проконментував стрілянину, яку чули напередодні ввечері жителі Херсону.

– Масштабна стрілянина в центрі Херсона – ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, кадирівцями, військовими РФ та ФСБ. Кількість “побутових конфліктів” збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення ЗСУ, – написав він у соцмережі.

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Масштабна стрілянина в центрі Херсона — ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, «кадирівцями», військовими РФ та ФСБ. Кількість «побутових конфліктів» збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних Сил України. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 18, 2022

Ввечері 17 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Херсоні йдуть вуличні бої, чутно постріли з автоматів і важкої зброї.

Керівник Об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк назвала цю стрілянину провокацією, яку ворог використовує, щоб населення Херсонщини змінило свою думку і вважало, що українські військові їх не звільняють, а начебто захоплюють.

Фото: Михайло Подоляк