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Факти / Україна

Окупанти ділять награбоване перед втечею: Подоляк про стрілянину у Херсоні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Окупанти ділять награбоване перед втечею: Подоляк про стрілянину у Херсоні

Вчорашня стрілянина у Херсоні – просто розбірки між кадирівцями, вангерівцями та російськими військовими, які не можуть поділити награбоване перед втечею з міста.

Так радник глави Офісу президента Михайло Подоляк проконментував стрілянину, яку чули напередодні ввечері жителі Херсону.

– Масштабна стрілянина в центрі Херсона – ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, кадирівцями, військовими РФ та ФСБ. Кількість “побутових конфліктів” збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення ЗСУ, – написав він у соцмережі.

 

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Ввечері 17 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Херсоні йдуть вуличні бої, чутно постріли з автоматів і важкої зброї.

Керівник Об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк назвала цю стрілянину провокацією, яку ворог використовує, щоб населення Херсонщини змінило свою думку і вважало, що українські військові їх не звільняють, а начебто захоплюють.

Фото: Михайло Подоляк

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