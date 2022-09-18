Вересень, 18 в 9:47

Російські підрозділи продовжують вести безглузді наступальні бої навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від контрнаступів ЗСУ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, армія РФ продовжує атакувати Бахмут і низку сіл під Донецьком. Але така тактика лише створює емоційну картинку для жителів “ДНР”, які підтримують військові дії Росії.

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Для атак навколо Донецька російське командування направляє підрозділи з дуже обмежених резервів, замість зосередитися на обороні вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.

Аналітики сумніваються, що російським окупантам вдасться досягти успіхів навколо Бахмута чи Донецька, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ. Загарбники просто продовжують майже автоматичне завоювання позицій у Донецькій області. Це створює враження, що армія РФ відірвана від загальних реалій воєнних дій.

Нездатність Росії відправити значне підкріплення до східної частини Харківської та в Луганську області робить більшу частину окупованих територій вкрай уразливими для контрнаступів ЗСУ.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ продовжують контрнаступ на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець. Це дозволить українським Силам оборони оточити російські підрозділи, що знаходяться довкола Лимана.

Джерело: ISW