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Факти / Україна

Окупанти продовжують безглуздий наступ навколо Донецька та Бахмута – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Окупанти продовжують безглуздий наступ навколо Донецька та Бахмута – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські підрозділи продовжують вести безглузді наступальні бої навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб зосередитися на захисті від контрнаступів ЗСУ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, армія РФ продовжує атакувати Бахмут і низку сіл під Донецьком. Але така тактика лише створює емоційну картинку для жителів “ДНР”, які підтримують військові дії Росії.

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Для атак навколо Донецька російське командування направляє підрозділи з дуже обмежених резервів, замість зосередитися на обороні вздовж річки Оскіл у східній частині Харківської області.

Аналітики сумніваються, що російським окупантам вдасться досягти успіхів навколо Бахмута чи Донецька, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ. Загарбники просто продовжують майже автоматичне завоювання позицій у Донецькій області. Це створює враження, що армія РФ відірвана від загальних реалій воєнних дій.

ISW

Нездатність Росії відправити значне підкріплення до східної частини Харківської та в Луганську області робить більшу частину окупованих територій вкрай уразливими для контрнаступів ЗСУ.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ продовжують контрнаступ на схід від річки Оскіл та на північ від річки Сіверський Донець. Це дозволить українським Силам оборони оточити російські підрозділи, що знаходяться довкола Лимана.

Джерело: ISW

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