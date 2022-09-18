Прикольно ганяти вулицями і стріляти по курах: окупант про те, як “розважаються” військові РФ

Вересень, 18 в 10:47

Російські окупанти мародерять і влаштовують безлад на тимчасово захоплених українських територіях.

Про це розповідає окупант, запис розмови якого оприлюднило Головне управління розвідки України. Він жаліється на “нудне” життя. Але каже, що коли краде якусь техніку, то йому стає цікавіше.

– Залітаю у покинуті будинки, зламую гараж, якщо знаходжу мотоцикл – заводжу і викрадаю, – говорить він.

Зараз дивляться

У відповідь на запитання, навіщо це робити, окупант говорить, що транспорт забирають начебто для того, щоб начебто люди не змогли їхати і передавати своїм, що відбувається в селі.