В Україні випав перший сніг: у Карпатах вже -1°С
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг. Видимість зараз обмежена, вітер південно-західній 6-8 м/с.
Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє про перші морози в горах. Так, температура повітря опустилась до -1°С.
Загалом, за інформацією Укргідрометцентру, у західних областях України 18 вересня очікуються дощі. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +10-13°С, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7-10°С.
Також опади і похолодання у неділю прогнозують у всіх регіонах.
Згідно з даними Укргідрометцентру, 19 вересня температура повітря вночі у західних областях України опуститься ще нижче – до +4-7°С.
Синоптики знову прогнозують дощі. Але 19 вересня опади очікуються лише на Заході країни.
Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост