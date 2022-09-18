Вересень, 18 в 11:18

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг. Видимість зараз обмежена, вітер південно-західній 6-8 м/с.

Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє про перші морози в горах. Так, температура повітря опустилась до -1°С.

Загалом, за інформацією Укргідрометцентру, у західних областях України 18 вересня очікуються дощі. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +10-13°С, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть +7-10°С.

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Також опади і похолодання у неділю прогнозують у всіх регіонах.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 19 вересня температура повітря вночі у західних областях України опуститься ще нижче – до +4-7°С.

Синоптики знову прогнозують дощі. Але 19 вересня опади очікуються лише на Заході країни.

Джерело: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост