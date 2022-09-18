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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили п’ять російських безпілотників і вертоліт Ка-52

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили п’ять російських безпілотників і вертоліт Ка-52

Протягом доби, 17 вересня, Повітряні сили України знищили п’ять російських безпілотників та ворожий гелікоптер Ка-52.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

– 17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52, – зазначили вони.

У командуванні уточнили, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила близько десяти авіаударів по окупаційних військах.

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Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога.

У Генштабі повідомили, що ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 230 російських окупантів. Також знищили ще вісім ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили один гелікоптер, сім безпілотників і дві крилаті ракети.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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