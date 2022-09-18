ЗСУ за добу знищили п’ять російських безпілотників і вертоліт Ка-52
Протягом доби, 17 вересня, Повітряні сили України знищили п’ять російських безпілотників та ворожий гелікоптер Ка-52.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
– 17 вересня на різних напрямках зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52, – зазначили вони.
У командуванні уточнили, що винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила близько десяти авіаударів по окупаційних військах.
Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога.
У Генштабі повідомили, що ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 230 російських окупантів. Також знищили ще вісім ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, збили один гелікоптер, сім безпілотників і дві крилаті ракети.
Фото: Повітряні сили ЗСУ