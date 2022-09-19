Вересень, 19 в 12:46

У ніч на понеділок, 19 вересня, на тимчасово окупованій території Луганської області було знищено базу російських окупантів та ворожу техніку.

Про це поінформував голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Так, було завдано ударів по силам військ РФ у місті Кадіївка (колишній Стаханов) та селищі Новоайдар.

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Зокрема, в Кадіївці знищено базу окупантів, яка розташовувалася в Палаці культури.

– Дивовижна ніч. Кадіївка та Новоайдар. А їм говорили, що куріння шкодить здоров’ю, а іноді й життю… не послухали. “Бавовна”. У Кадіївці (Стаханов) знищено базу рашистів у місцевому Палаці культури, – наголосив Гайдай.

Він уточнив, що на території Новоайдарського лісгоспу також знищено техніку й особовий склад військ РФ.

”Бавовна” на Луганщині: ЗСУ знищили базу окупантів у Кадіївці / 2 фотографии

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, є інформація про десятки загиблих рашистів у Кадіївці. Згідно з попередніми даними, у знищеній казармі базувалися найманці із ПВК Вагнера.

Напередодні Сергій Гайдай зазначав, що “бавовна” на Луганщині останнім часом відбувається досить влучно. Зокрема, в Сватовому після вибуху в готелі загинуло близько 200 солдат армії РФ.

Крім того, ЗСУ знищили в Сватовому автовокзал, всередині якого проживали рашисти.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай