Били током, різали ножем, палили тіло металом: у Балаклії сусіди донесли на хлопця з проукраїнською позицією

Вересень, 19 в 8:56

У звільненій від російських окупантів Балаклеї на Харківщині було дві катівні – одна у приміщенні типографії, а інша – напроти, у підвалах райвідділку поліції.

Один із місцевих жителів перебував у катівні райвідділку понад 90 днів. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

– Це молодий хлопець, якому трохи більше 20 років. Сусіди “донесли”, що у нього проукраїнська позиція. Окупанти затримали хлопця. Його били, використовували ток, різали ножем, палили тіло нагрітим металом і вимагали зізнання, що він начебто шпигун і коригувальник вогню, – повідомив уповноважений.

Дмитро Лубінець додав, що, за словами хлопця, максимальну жорстокість проявляли саме громадяни РФ, зокрема, у них це були співробітники Росгвардії і ФСБ.

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Він розповів, що цілодобово ув’язненні чули крики чоловіків або жінок, до яких застосовували тортури і калічили.

Джерело: Радіо НВ