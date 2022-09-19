Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Били током, різали ножем, палили тіло металом: у Балаклії сусіди донесли на хлопця з проукраїнською позицією

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Били током, різали ножем, палили тіло металом: у Балаклії сусіди донесли на хлопця з проукраїнською позицією
Фото: МВС

У звільненій від російських окупантів Балаклеї на Харківщині було дві катівні – одна у приміщенні типографії, а інша – напроти, у підвалах райвідділку поліції.

Один із місцевих жителів перебував у катівні райвідділку понад 90 днів. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

– Це молодий хлопець, якому трохи більше 20 років. Сусіди “донесли”, що у нього проукраїнська позиція. Окупанти затримали хлопця. Його били, використовували ток, різали ножем, палили тіло нагрітим металом і вимагали зізнання, що він начебто шпигун і коригувальник вогню, – повідомив уповноважений.

Дмитро Лубінець додав, що, за словами хлопця, максимальну жорстокість проявляли саме громадяни РФ, зокрема, у них це були співробітники Росгвардії і ФСБ.

Зараз дивляться

Він розповів, що цілодобово увязненні чули крики чоловіків або жінок, до яких застосовували тортури і калічили.

Читайте
Вбиті цілі родини, окупанти катували та знущались: Зеленський про братську могилу в Ізюмі

Джерело: Радіо НВ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка