Вересень, 19 в 10:34

На початку серпня керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак заявив, що важливо до зими завершити активну фазу війни. За його словами, чим довше ворожа армія перебуватиме на тимчасово окупованих територіях та намагатиметься будувати оборонні рубежі, тим складніше буде їх деокупувати.

Факти ICTV розпитали військового експерта Олександра Коваленка про те, що потрібно Збройним силам України, щоб успішно пройти зиму, та чи зможе Росія наростити військову могутність у цей період.

Олександр Коваленко вважає, що навряд чи окупаційна армія зможе відновити сили та налагодити постачання своїх підрозділів за зиму. Та й зимовий період не буде перепоною для активних дій ЗСУ.

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Тут варто згадати, що важкі бої на Донбасі у 2014-2015 роках (Дебальцеве, оборона ДАПу) велися саме взимку. І зараз – повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося саме 24 лютого.

За словами експерта, вести бої в зимовий період – це справді проблематично, але для тієї сторони, яка не готувалася. Олександр Коваленко впевнений, що Генштаб ЗСУ має тактичні рішення на зимову пору року.

На думку експерта, підготуватися до зими буде важче саме для збройних сил РФ, а не ЗСУ. Саме у росіян буде значний дефіцит забезпечення у всьому, починаючи від необхідного екіпірування.

– Варто нагадати, як на початку вторгнення російські військові масово діставали обмороження, попри те, що мали зимове екіпірування. Це сталося тому, що командування не здатне було підтримувати свої підрозділи в польових умовах. Не виключено, що і зараз російське керівництво не зможе забезпечити свої підрозділи усім необхідним, – заявляє Олександр Коваленко.

На його думку, українським Силам оборони варто тримати окупантів під постійними вогневим контролем, щоб у ворога не лишалося жодної можливості поновлювати особовий склад і завдавати ударів у відповідь.

За словами експерта, цілком можливо, що РФ за зиму накопичить трохи сил і засобів, проте в умовах цієї війни це буде мізерно.

– Вони (росіяни, – Ред.) можуть зібрати до 20 тис. особового складу, навчити якихось базових навичок, забезпечити зброєю тощо. 20 тис. – це приблизно 25 батальйонних тактичних груп (БТГ). Цього недостатньо для утримання, наприклад, Херсонської області, і тут вже не йдеться про якісь наступальні дії в бік Миколаєва, Кривого Рогу чи Запоріжжя, – наголошує Олександр Коваленко.

Він вважає, що для успішного наступу російській армії треба “свіжих”, добре навчених та укомплектованих щонайменше 40 БТГ. І проблема Росії в тому, що вона не має такої кількості професійних кадрів із досвідом бойових дій.

Те саме стосується і техніки, як важкої, так і легкої. Наприклад, росіяни активно розконсервовують танки Т-72, Т-80. Проте перед відправленням на фронт на кожній машині потрібно провести ремонт, бо умови зберігання були неналежні.

За словами Олександра Коваленка, наприклад, ремонт танка Т-72 займає два місяці, а Т-80 – ще довше.

– Росія з радянських часів має тисячі таких танків, проте питання в тому, що їхній стан зовсім не бойовий, а швидко відновлювати РФ не має можливості, бо за останні 10 років ВПК добре деградував, – наголошує експерт.

Що стосується боєприпасів, то і тут у росіян не все добре. Такі ракети, як Калібр, Іскандер, Онікс, модифікації ракети типу Х, Точка У та інші наразі у дефіциті. Найбільший дефіцит Калібрів.

– Якщо говорити про боєприпаси до ствольної артилерії: 152-мм, 80-мм, 82-мм, а також реактивні боєприпаси, то на складах Курської, Бєлгородської, Ростовської, Воронезької областей вони майже вичерпалися. Залишається ще багато боєприпасів, але вони не придатні до використання через неналежне зберігання, – розповідає військовий експерт.

На сьогодні Росія підвозить снаряди із Білорусі, і за серпень встигла вивезти понад 12 тис. тонн. Ще росіяни везуть боєприпаси із Центрального (Улан-Уде) та Східного (Уссурійськ) військових округів. Але це тисячі кілометрів шляху, що займає тижні часу. Та й багато в одному ешелоні не привезуть.

Наразі ВПК Росії може здійснювати 1-1,5 млн пострілів на рік. Для наступу російській армії потрібно здійснювати від 50 до 70 тис. пострілів на добу. Для оборони потрібно від 30 до 40 тис. пострілів на добу.

– А здійснення 1,5 млн пострілів на рік дозволяє здійснювати 3-5 тис. пострілів на добу. Фактично росіяни не зможуть ні наступати, ні вести оборону, – наголошує військовий експерт.

Що ж до Збройних сил України, то тут наше командування має зосередитися на якісній підготовці кадрів та забезпечити військових необхідним екіпіруванням. Крім того, ВСУ не повинні давати ворогу відпочивати – необхідний постійний вогневий вплив.

Варто зауважити, що техніка та боєприпаси, які Україна отримує від західних партнерів, є сучасними й технологічними на відміну від російських.