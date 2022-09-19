Гайдай про великі втрати окупантів через “бавовну” на Луганщині та смерть 200 рашистів у Сватовому

Вересень, 19 в 0:16

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначив, що “бавовна” на Луганщині останнім часом відбувається достатньо влучно. Так, у Сватовому сьогодні вночі після вибуху у готелі загинуло близько 200 солдат армії РФ.

– Чітко “бавовна” відбувається і в готелях, і в гуртожитках, де якраз проживають представники російської армії. В них великі втрати за останній час, – говорить очільник ОВА.

Також він зазначив, що окупанти стягують війська до лінії фронту, готуються до оборони.

– Бачимо, що зариваються, готують оборонні споруди та накопичують особовий склад та важку техніку. Але склади взриваються і з боєкомплектами в них можуть бути проблеми. Окупанти глушать повністю весь зв’язок, як мобільний, так і інтернет. І роблять ретельні перевірки місцевому населенню, – каже Гайдай.

РФ вже запустила останню хвилю мобілізації місцевого населення, яка, на його думку, особливого результату не дасть.

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Крім того, Гайдай отримує все більше особистих повідомлень із проханням скоріше звільнити Луганщину від окупантів. Патріотичні настрої ростуть – мешканці і прапори знімають рашистські і колеса представникам так званої “народної міліції” ріжуть.

До того ж, очільник Луганської ОВА зазначив, що не варто очікувати на швидке звільнення окупованих територій Луганщини, адже такий варіат призведе до великих втрат української армії, на які наша держава ніколи не піде.