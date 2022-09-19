Вересень, 19 в 12:26

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти викрали та вивезли в Росію понад 5,5 тис. дітей.

Такі цифри озвучив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він наголосив, що вважає викрадення та насильницьке виселення дітей елементом потенційного геноциду.

– Наразі тільки 53 або 55 дітей повернулися до України. Деякі з них перебувають у безпечному місці в Європі. Але у нас є докази, що понад 5,5 тис. українських дітей було викрадено та відправлено до Росії, – додав він.

Нагадаємо, за інформацією Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення станом на 19 вересня від рук російських окупантів в Україні загинули 390 дітей, ще понад 759 – дістали поранення різного ступеню тяжкості.

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Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 395, Харківській – 219, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

Джерело: CBS News