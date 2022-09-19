Вересень, 19 в 10:12

Повномасштабна війна в Україні вже триває 208-му добу. Збройні сили України протягом доби відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Карта бойових дій в Україні на 19.09.2022

За минулу добу противник завдав три ракетні та 22 авіаційні удари, вчинив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початку цієї доби ворог здійснив ще три ракетних удари. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське. Зараз дивляться

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Із танків, мінометів та артилерії російські загарбники гатили:

на Слобожанському напрямку (в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ);

(в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ); на Краматорському напрямку (Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка);

(Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка); на Бахмутському напрямку (Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве);

(Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве); на Авдіївському напрямку (Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське);

(Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське); на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка);

(Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка); На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

Втрати РФ на 19 вересня 2022

особового складу ‒ близько 54 650 (+170),

танків ‒ 2 212 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 4 720 (+2),

артилерійських систем – 1 313 (+4),

реактивних систем залпового вогню – 312,

засобів протиповітряної оборони ‒ 168,

літаків – 251,

гелікоптерів – 217,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 920 (+2),

крилатих ракет ‒ 238,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 581 (+3),

спеціальної техніки ‒ 125 (+3).

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ISW, Генштаб ЗСУ