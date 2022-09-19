Вересень, 19 в 16:50

В Україні відбувається розслідування п’яти кримінальних проваджень за фактом створення російськими окупантами так званих фільтраційних таборів для українців.

Про це розповів в одному з інтервʼю генпрокурор України Андрій Костін. За його словами, слідство встановило вже 50 місць незаконного утримання українців.

– По фільтраційних таборах ми маємо п’ять проваджень. Загалом після 24 лютого встановлено 50 місць незаконного утримання, у тому числі ті, що використовуються як фільтраційні табори, – наголосив генпрокурор.

Він додав, що також зареєстровано кримінальне провадження за фактом теракту в Оленівці та незаконного утримання там українських військовополонених. Слідство зараз збирає інформацію, зокрема з відкритих джерел та розвідувальні дані від партнерів.

Зараз дивляться

– Попередні висновки міжнародних експертів я вже комунікував — що це могло бути наслідком застосування термобаричної зброї. Але провести експертизу наслідків, наприклад вибуху, дистанційно, без доступу в приміщення – складно для будь-якого судового експерта, – пояснив Костін.

Генпрокурор нагадав, що російські окупанти роблять усе можливе, щоб знищити сліди своїх злочинів на тимчасово захоплених територіях України.

Він також зазначив, що досить обережно ставиться до можливої поїздки місії ООН в Оленівку, оскільки, швидше за все, це відбуватиметься під контролем окупантів.

Як відомо, в ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених у колишній виправній колонії в окупованій Оленівці (Донецька область).

За попередніми висновками міжнародних експертів, це був теракт, під час якого російські війська застосували термобаричну зброю.

У серпні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував місію з розслідування вбивства українських полонених в Оленівці.