Вересень, 19 в 20:08

На Харківщині Збройні сили України тримають позиції настільки міцно, що російські окупанти відчутно панікують.

Про це у вечірньому зверненні 19 вересня заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що у російських військових в Україні є лише два варіанти – втеча з нашої землі або полон.

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– У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України, – зазначив Зеленський.

Також глава держави подякував Національній поліції, Службі безпеки України та українським воїнам, які проявляють стійкість та крок за кроком звільняють території від ворога.

За словами Зеленського, зараз держава уважно займається питанням забезпечення українських воїнів перед зимою.