Міцно тримаємо позиції, окупанти панікують: Зеленський про ситуацію на Харківщині
На Харківщині Збройні сили України тримають позиції настільки міцно, що російські окупанти відчутно панікують.
Про це у вечірньому зверненні 19 вересня заявив президент Володимир Зеленський.
Він наголосив на тому, що у російських військових в Україні є лише два варіанти – втеча з нашої землі або полон.
– У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують втекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України, – зазначив Зеленський.
Також глава держави подякував Національній поліції, Службі безпеки України та українським воїнам, які проявляють стійкість та крок за кроком звільняють території від ворога.
За словами Зеленського, зараз держава уважно займається питанням забезпечення українських воїнів перед зимою.
– Що зараз дуже важливо – темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно – темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на Ставці, – додав президент.