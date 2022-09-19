На Херсонщині російська ДРГ намагалася з тилу завдати удару ЗСУ – ОК Південь

Вересень, 19 в 16:45

Ситуація на південнобузькому напрямку напружена, але контролюється Силами оборони. Росіяни продовжують вести оборонні дії, а на окремих ділянках намагаються контратакувати, ведуть аеророзвідку та вишукують способи проникнення в тил позицій ЗСУ.

Про це повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

За його словами, близько опівночі в районі Архангельського Херсонської області ворожа ДРГ до 10 осіб намагалася зайти в тил нашого підрозділу, але була виявлена та уражена.

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– В результаті стрілецького бою із втратами ворог відступив, – уточнив Назаров.

Він також повідомив, що сьогодні вранці зенітники збили у небі над Херсонщиною ворожий штурмовик Су-25.

У Чорному морі Росія наразі тримає чотири кораблі, зокрема один надводний ракетоносій із вісьмома ракетами Калібр на борту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 208-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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