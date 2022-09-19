Окупанти атакували Миколаїв ракетами: у місті чутно вибухи
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Вночі 19 вересня російські окупанти знову атакували Миколаїв ракетами.
Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.
На території області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 00:16. За попередніми даними, окупанти запускають ракети ЗРК С-300 з Скадовського району Херсонської області.
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Нагадаємо, що росіяни обстріляли один із районів Миколаєва 17 вересня. Внаслідок ворожого вогню постраждала цивільна інфраструктура, зокрема одна з лікарень та автогаражний кооператив.
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