Вересень, 19 в 0:35

Вночі 19 вересня російські окупанти знову атакували Миколаїв ракетами.

Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.

На території області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 00:16. За попередніми даними, окупанти запускають ракети ЗРК С-300 з Скадовського району Херсонської області.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що росіяни обстріляли один із районів Миколаєва 17 вересня. Внаслідок ворожого вогню постраждала цивільна інфраструктура, зокрема одна з лікарень та автогаражний кооператив.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.