Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти атакували Миколаїв ракетами: у місті чутно вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти атакували Миколаїв ракетами: у місті чутно вибухи
Фото: Depositphotos

Вночі 19 вересня російські окупанти знову атакували Миколаїв ракетами.

Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи.

На території області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 00:16. За попередніми даними, окупанти запускають ракети ЗРК С-300 з Скадовського району Херсонської області.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що росіяни обстріляли один із районів Миколаєва 17 вересня. Внаслідок ворожого вогню постраждала цивільна інфраструктура, зокрема одна з лікарень та автогаражний кооператив.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
У Миколаєві затримали російського агента, який фіксував позиції ЗСУ на півдні – СБУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка