Вересень, 19 в 21:28

На Київщині добровольці виявили тіла двох цивільних, які загинули внаслідок російської агресії.

– Добровольці Бучі знайшли тіла ще двох жертв російської агресії. Під час патрулювання лісу вздовж Варшавської траси в районі селища Ворзель добровольцями Добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади №1 були виявлені останки двох людей у цивільному одязі, – йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.

На місце було викликано наряд Нацполіції.

Поблизу Ворзеля знайдено тіла ще двох цивільних, які стали жертвами агресії РФ / 2 фотографии

Нагадаємо, що 15 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі виявили близько 450 звичайних могил та одну братську.

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Наступного дня було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили, в яких були зв’язані руки мотузками за спиною.

19 вересня фахівці вже ексгумували понад 140 тіл жертв російської агресії.

Джерело: Бучанська міська рада

Фото: Бучанська міська рада